El Govern i la Generalitat signen un nou conveni de gestió per l'aeroport

El ministre Jordi Gallardo i el conseller català Damià Calvet han visitat aquest matí les instal·lacions

Actualitzada 18/12/2020 a les 11:58

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, s'han reunit aquest matí a l'edifici administratiu de Govern per tal de signar un nou conveni de col·laboració entre les dues administracions per la gestió de l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell. Després de la signatura, ambdues delegacions s'han desplaçat a les instal·lacions aeroportuàries per tal de visitar els quatre nous hangars que s'hi estan construint.