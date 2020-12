Actualitzada 18/12/2020 a les 06:14

La por i la vergonya són els principals motius pels quals les víctimes d’abusos sexuals acostumen a mantenir en silenci el seu patiment, especialment en poblacions petites en què és més difícil fugir dels comentaris i els estigmes. La notícia de la detenció de tres nois per una presumpta violació en grup, però, ha provocat que una dona que va patir agressions continuades similars fa més de 15 anys hagi alçat la veu amb la voluntat “de fer-nos fortes i no callar”. La Núria (nom fictici) explica al Diari que els fets van passar l’estiu del 1999, quan ella tenia 15 anys, amb diversos nois, també menors d’edat, i amb la complicitat de dues noies “que s’ho miraven”. Afirma que no va denunciar els fets “per por i vergonya” i perquè “allò va fer que jo agafés la fama de guarra”. “Vaig trigar 15 anys a explicar que m’havien violat”, confessa ara, i detalla que el detonant van ser “discussions amb la meva parella sobre problemes sexuals”. Finalment, va acabar explicant el que li havia passat i va començar una teràpia amb un especialista que la va ajudar “a treure’m la culpa i comprendre que m’havien forçat”. Actualment és soltera “perquè segueixo sense refiar-me dels homes” i viu a Barcelona, on es va instal·lar amb 19 anys “perquè a Andorra em creuava constantment amb els agressors i havia de marxar”. La Núria no va arribar a denunciar els fets perquè havien passat massa anys, però està decidida a fer públic el seu cas “per trencar els estigmes i ajudar altres dones”.