Sortides sense pernoctar fora per als padrins que no hagin passat la Covid

Els interns de centres sociosanitaris que presentin una prova serològica positiva dels darrers tres mesos podran restar amb un nucli de convivència entre el 24 de desembre i el 6 de gener

Sortides sense pernoctació per als padrins que no hagin passat la Covid El cap de Govern i el titular de Salut durant la roda de premsa d'avui Govern d'Andorra

Actualitzada 18/12/2020 a les 19:34

Redacció Andorra la Vella

Els padrins de centres sociosanitaris que no hagin passat la Covid podran fer dues sortides entre el 24 de desembre i el 6 de gener però no podran pernoctar fora d'aquest, segons ha fet saber aquesta tarda el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Els interns que vulguin fer una sortida hauran de retornar abans de les 20 hores i la família s'haurà de realitzar el cribratge pertinent i signar el certificat d'autoresponsabilitat del centre. Així mateix, per evitar l'aïllament del resident després de la visita, el centre farà una vigilància passiva del padrí durant 14 dies on es realitzaran proves TMA i d'antígens cada 48 hores durant aquest període de temps. Els residents que ja hagin passat la malaltia i que presentin una prova serològica positiva dels darrers tres mesos podran sortir i pernoctar entre el 24 de desembre i el 6 de gener per reunir-se amb un sol nucli de convivència.



Les persones amb diversitat funcional residents a centres sociosanitaris podran efectuar sortides amb pernoctació i amb un sol grup de convivència entre el 24 de desembre i el 6 de gener. Les famílies també hauran de fer-se un cribratge i signar el certificat d'autoresponsabilitat del centre i es realitzarà una vigilància passiva de 14 dies a l'intern quan retorni al centre, que es complementaran amb proves TMA i d'antígens.