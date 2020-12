Sense visitants catalans d'un dia tot el Nadal

Andorra no tindrà turistes de Catalunya que no vinguin a pernoctar

Pere Aragonès El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès

Actualitzada 18/12/2020 a les 11:48

Redacció Andorra la Vella

Les limitacions de mobilitat que ha imposat la Generalitat deixen Andorra sense visitants d'un dia provenents de Catalunya durant tot el període de Nadal. El vicepresident català, Pere Aragonès, ha remarcat que no es permeten desplaçaments fins a l'11 de gener fora de la comarca si no és per una causa justificada com motius laborals, sanitaris o anar a veure un familiar però en cap cas per fer una sortida de lleure sense pernoctar. La consellera Meritxell Budó ha precisat que aquests viatges fora de la comarca d'un dia no es permeten "per anar a esquiar" per exemple.



Aquesta restricció deixa el Principat sense un dels mercats de compradors habituals per les festes nadalenques on a més de l'afluència de turistes que fan nit al país hi arribaven centenars d'excursionistes a fer una estada més curta.