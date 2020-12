Reaccions des del món polític, institucional i social pel traspàs

Actualitzada 18/12/2020 a les 23:42

Liberals ha fet públic un missatge afegint-se al condol pel traspàs de Ribas. El PS destaca que va ser "el primer cap de Govern del nostre país i impulsor de la nostra Carta Magna".

En la mort d’Oscar Ribas Reig, primer cap de Govern d’Andorra, em venen les paraules d’Isaac Newton: “Si hem pogut veure-hi més enllà és perquè ens hem enfilat a espatlles de gegants”. — Xavier Espot Zamora (@XavierEspot) December 18, 2020

La defunció del primer cap de Govern d'Andorra està provocant nombroses reaccions a les xarxes socials. El Govern ha publicat un missatge on s'afegeix a les mostres de condol per la defunció d'Òscar Ribas i anuncia que demà es reunirà el consell de ministres per decretar el dol nacional. El cap de l'executiu, Xavier Espot, ha lloat la figura de Ribas amb unes paraules d’Isaac Newton on afirmava "si hem pogut veure-hi més enllà és perquè ens hem enfilat a espatlles de gegants".El comú de la Massana ha estat expressat el condol per l'òbit de Ribas al que recorda com a "promotor de la Constitució i del reconeixement internacional d’Andorra".Demòcrates ha tingut paraules d'escalf per a la família de l'excap de Govern difunt que recalca va ser "el primer cap de Govern de la història d'Andorra i qui va portar el català a l'ONU".L'excap de Govern Jaume Bartumeu ha comentat a les xarxes que avui ha mantingut l'última conversa amb Òscar Ribas i ha assegurat que "ens deixa un gran home d’Estat!".L'exministra de Funció Pública i ambaixadora a França, Eva Descarrega, ha publicat un missatge on manifesta "tot el meu respecte, admiració i reconeixement a la seva persona" i remarca que ha estat "un enorme privilegi haver comptat amb els seus consells en les negociacions europees. Gran europeísta".El MoraBanc també ha lamentat la trista notícia amb una piulada on destaca que desapareix un "referent intel·lectual i un pioner nacional" amb una foto de l'excap de l'executiu felicitant al club per l'ascens a l'ACB del 1992.