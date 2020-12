Prova pilot amb patinets gratis

Actualitzada 18/12/2020 a les 06:11

Lorena Giménez Sant Julià de Lòria

El comú de Sant Julià realitzarà una prova pilot amb patinets elèctrics per incentivar entre els residents a la parròquia la mobilitat sostenible. Així ho va afirmar ahir durant la presentació del projecte el cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, qui va manifestar que la voluntat de la corporació és recollir el màxim de dades possibles “per poder estudiar els moviments de la població i més endavant treure un concurs públic amb tots els requisits necessaris per a la parròquia” i, una vegada s’hagi implantat el sistema de mobilitat elèctrica, “l’objectiu és reduir la petjada de carboni que tots perseguim”. La prova pilot tindrà una durada de tres mesos i fins a l’1 de gener es podran contractar els patinets de forma gratuïta.



L’empresa que proporciona els vehicles elèctrics, Muvif, va fer la proposta al comú lauredià. L’assessor de la companyia, Carles Capella, va exposar que els usuaris que l’utilitzin hauran de descarregar-se l’aplicació de Muvif al mòbil i registrar-se. A partir d’aquí “podran veure, mitjançant la geolocalització, el nombre de patinets que hi ha disponibles en cada punt habilitat”, una quinzena. A partir de l’any vinent, els usuaris hauran de pagar un euro, per desbloquejar el patinet i el preu per minut serà de divuit cèntims. A més, també s’oferiran abonaments que tindran uns preus de 14,90 i 24,90 euros.



L’empresa disposa d’una flota de 250 patinets elèctrics, malgrat que en un inici només s’habilitarà el servei a Sant Julià. Capella va explicar que “estem establint acords amb privats” per incrementar els punts de recollida “i un dels objectius és millorar la mobilitat interna al país”.

