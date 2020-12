El pressupost del 2021, aprovat amb el suport de DA, L’A i CC, inclourà una partida per reconèixer la tasca de la plantilla del SAAS

Prima de 500.000 euros als sanitaris El ministre de Finances, Eric Jover, ahir en seu parlamentària. Fernando Galindo

Actualitzada 18/12/2020 a les 07:18

Adrià Esteban Andorra la Vella

Els comptes de l’executiu de cara a l’any vinent disposaran d’una partida pressupostària de 500.000 euros destinada a reconèixer econòmicament la tasca dels professionals del SAAS per la lluita contra la Covid-19, tal com va anunciar ahir el ministre de Finances, Eric Jover, durant la sessió ordinària del Consell General en la qual es va aprovar el projecte de llei del pressupost del 2021, amb els vots favorables dels grups que donen suport a la coalició i l’oposició del Partit Socialdemòcrata i terceravia.



“És evident que havíem de fer un acte a favor d’aquests treballadors”, va manifestar Jover, que va aclarir que aquests 500.000 euros provindran d’una partida que ja estava prevista en el pressupost original del 2020 sota el concepte de la negociació del conveni col·lectiu amb la plantilla del SAAS. No obstant això, aquesta no es va arribar a aplicar perquè el comitè d’empresa del col·lectiu va renunciar-hi perquè anés al fons de solidaritat del Govern, un gest que va agrair l’executiu i que finalment acabarà revertint en els assalariats del SAAS en concepte de prima, tal com va validar el seu consell d’administració. De totes maneres, el ministre va subratllar que de cara als pressupostos del 2021 figurarà una partida d’un milió d’euros per tal de desenvolupar el conveni col·lectiu de tots aquells elements associats a la carrera professional i evolucionar en els seus respectius llocs de treball.



Aprovat el pressupost del 2021

Després de debatre sobre les altres reserves d’esmena socialdemòcrates que no van prosperar –la reducció de la despesa en honoraris jurídics de l’AREB, els estudis de viabilitat de la creació d’un centre de salut mental i l’aposta per a habitatge social–, el ministre de Finances va defensar davant la Cambra “un pressupost excepcional que conjuga la contenció de la despesa de l’administració, el suport a la ciutadania i la millora de la sostenibilitat econòmica”. En aquest sentit, Jover va reconèixer que el menyscapte dels ingressos i l’esforç per desplegar ajuts socials i cobrir despeses sanitàries conduirà l’Estat a un dèficit de 99 milions d’euros el 2021, superant així lleugerament el llindar màxim d’endeutament. “Aquest pressupost no només ens ha de permetre aguantar l’envestida social, econòmica i sanitària, sinó transformar la crisi en una oportunitat”, va glossar.



Des de la bancada demòcrata, Carles Enseñat va sostenir que aquests comptes “són l’exercici de contenció de la despesa més gran que ha hagut de fer un Govern a la història recent d’Andor­ra”, mentre que el president del grup parlamentari de L’A, Ferran Costa, va afirmar que les finances públiques “arribaran a molts llocs” perquè “la pandèmia no pot ser una excusa perquè s’aturin les accions del Govern”. Al seu torn, el dirigent de CC, Carles Naudi, va asseverar que el pressupost “no deixa ningú enrere”.



Per la seva banda, l’oposició va refermar-se en les posicions expressades en el debat a les esmenes a la totalitat al pressupost que va tenir lloc el 19 de novembre. El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, va incidir en la “manca de voluntat d’aproximar-se a les propostes del PS”, amb referència a la trentena d’esmenes rebutjades per la majoria. “Aquest no seria el pressupost que el PS hauria entrat a tràmit parlamentari”, va afirmar López, que va furgar en la “màquina de recaptació al servei del Govern” d’Andorra Telecom i FEDA, en l’augment de la pressió fiscal perquè “els que més tenen tributin més impostos” o en el retard en la publicació de les dades estadístiques sobre l’impacte de la Covid-19 en el PIB.



Des de terceravia, Josep Pintat va iniciar la seva intervenció assegurant que ha estat “un pressupost elaborat amb rapidesa, massa rapidesa”. Atesos “els forts elements d’incertesa”, Pintat va apel·lar a la “prudència” i a una major contenció de la despesa, raó per la qual va insistir a reformular els comptes. Així mateix, Pintat va deixar caure la necessitat d’auditar la gestió de la pandèmia tenint en compte que “la despesa del Govern en salut és del 4,5% del PIB, quan la resta de països de l’entorn estan al 9%.



Al torn de rèpliques, Jover i la majoria van centrar-se en qüestions de fons sobre la divergència ideològica amb terceravia mentre que en el cas de López el to va pujar a l’estadi dels retrets. “Quan parla de responsabilitat ho fa des de la comoditat de seure a l’oposició”, va manifestar Jover. “Té uns arguments dèbils. S’ha demostrat que si no és a la seva manera no hi ha alternativa possible”, va etzibar Costa.



RESUM DEL CONSELL

El pressupost del 2021 comptarà amb una partida de 500.000 euros com a reconeixement econòmic per als professionals del SAAS.



Els comptes de l’executiu per a l’any vinent es van aprovar amb els vots favorables de DA, L’A i CC, i l’oposició de PS i terceravia.



El ministre de Finances, Eric Jover, va defensar que el pressupost conjuga “la contenció de la despesa de l’administració, el suport a la ciutadania i la millora de la sostenibilitat econòmica”.



Carles Enseñat (DA) va sostenir que el pressupost “és l’exercici de contenció de la despesa més gran” que ha hagut de fer un Govern a la història recent d’Andorra”.



Pere López (PS) va lamentar “la manca de voluntat” de la majoria per apropar-se a les propostes socialdemòcrates i es va desmarcar dels comptes.



Ferran Costa (L’A) va posar en valor que les finances públiques “arribaran a molts llocs” i que la pandèmia no aturarà l’acció del Govern.



Josep Pintat (terceravia) va apel·lar a la prudència i va insistir a reformular els pressupostos atesos “els forts elements d’incertesa”.



Carles Naudi (CC) va asseverar que el pressupost “no deixarà ningú enrere”.

#2 QM

(18/12/20 07:43)



#1 Andorrana

(18/12/20 07:03)