La consellera general Carine Montaner ha estat convidada a explicar demà com ha gestionat la Covid-19 Andorra en una jornada de conferències que dirigeix la científica Astrid Stuckelberger, a qui sovint se l’ha considerat una negacionista.

Montaner, en una estranya cimera La consellera general Carine Montaner, en una comissió parlamentària. Fernando Galindo

Actualitzada 18/12/2020 a les 07:17

Tenint en compte la vostra posició i l’èxit polític de la gestió de la pandèmia al Principat d’Andorra, estaríem molt honrats si presenteu aquesta experiència a la nostra cimera internacional.” D’aquesta manera conviden la presidenta i el director de la Post-Covid-19 Stockholm Peace Summit, que s’ha de celebrar demà a la capital sueca, la consellera general de terceravia Carine Montaner a participar en una de les conferències que se celebraran en el marc d’aquest esdeveniment. Una cimera que presideix la científica suïssa Astrid Stuckelberger, a la qual han titllat de negacionista de la pandèmia des de diverses tribunes.



Ho ha fet, a tall d’exemple, l’equip d’investigació de la prestigiosa agència France Presse, que va rebatre tres afirmacions de la científica relatives a la pandèmia. El 19 de novembre, Stuckelberger va dir que la pandèmia s’havia acabat a Suïssa, que les proves PCR no són efectives i que fins al 20 d’octubre l’Organització Mundial de la Salut va desaconsellar l’ús de la mascareta. Aquesta intervenció, gravada en vídeo, va ser vista per 6.000 usuaris a Facebook. La científica també és una de les ponents de la producció audiovisual Hold-Up, un vídeo que evoca la “manipulació global” al voltant de la pandèmia i que desplega un argument conspiratiu.



El nom d’aquesta científica no és aliè al debat polític andorrà, ja que va sorgir en la polèmica que van mantenir fa unes setmanes la consellera general i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, primer al parlament i després a la compareixença davant la comissió de Salut que va fer el titular d’aquesta cartera. Una compareixença que va acabar amb Montaner presentant una demanda d’empara davant la síndica general. A la carta a Roser Suñer, la consellera afirmava que en la discussió amb Benazet “vaig plantejar dubtes al titular de Salut, sobre la base de la recollida d’informació que he estat fent durant les darreres setmanes amb científics de renom com la doctora Astrid Stuckelberger”.



Montaner està previst que parli a les quatre de la tarda de demà en el darrer panell de la jornada titulat Per una pau sostenible post-Covid-19.

