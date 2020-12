Andorra la Vella aprova un pressupost de 46 milions d’euros i manté les taxes i els preus públics per al 2021

Marsol admet que la nòria té poc públic La roda de fira instal·lada a la plaça de la Rotonda. Fernando Galindo

Actualitzada 18/12/2020 a les 06:18

Redacció Andorra la Vella

La roda de fira no està tenint les visites que s’esperaven quan es va decidir tirar-la endavant. “La situació de la pandèmia i el tancament perimetral dels països veïns han fet que hi hagi poca afluència a la nòria”, va lamentar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que, no obstant això, va afegir que “entre setmana sí que és cert que és més fluix, però durant el cap de setmana la situació és més animada. Però sobretot els ciutadans d’Andorra la Vella també es mereixen que hi hagi activitats i atractius per festes”. La cònsol major va fer aquestes afirmacions durant la sessió del consell de comú de la capital, celebrada ahir.



Durant el ple, que comptava amb una ordre del dia de fins a 22 punts, es van tirar endavant els pressupostos per a l’anualitat del 2021. El cònsol menor i conseller de Finances, David Astrié, va exposar que “els 46,7 milions pressupostats tant per ingressos com per despeses suposen una reducció del 6,05% respecte als del 2020”. No obstant això, Astrié va destacar que “hem mantingut les inversions. Hi hem destinat 10,6 milions d’euros, que és pràcticament la mateixa xifra que hi havia el 2019, si no es té en compte l’obra dels Serradells”. Entre les principals inversions hi ha una partida de dos milions d’euros, que estan destinats a abordar la remodelació de la plaça de la Rotonda. No hi va haver consens, ja que la cap de l’oposició, la socialdemòcrata Dolors Carmona, va retreure a Marsol que “no ha volgut treballar els pressupostos conjuntament. Vostè fa les comissions unidireccionals, ens informa únicament del que pensa fer i no podem aportar res”.



Pel que fa als preus públics, el cònsol menor va exposar que es mantindrien, així com les taxes, però que n’hi hauria de nous. Un dels quals és el de l’analítica per fer el registre dels gossos, que tal com marcava el concurs fet per tots els comuns és de 28,22 euros per animal, tot i que durant els primers vuit mesos de l’any serà gratuït. També es va aprovar la taxa de tinença de gossos. A més a més, es va aprovar el retorn de les taxes del novembre i desembre a aquells negocis que van haver de tancar durant la tardor a causa de la pandèmia, i que ascendeix a uns 300.000 euros.



D’altra banda, durant la sessió es van aprovar un total de quatre convenis urbanístics. Els dos més destacats són el signat amb Govern pel qual el comú podrà fer ús com a espai de descans de l’esplanada de 600 metres quadrats al costat de la seu de la Justícia, i el signat amb Casa Ubach i Centre Comercial Andorrà, per tal de descobrir una part del passatge Biscariet i instal·lar un parc infantil a la primera planta.



A més, el comú va aprovar sotmetre a exposició pública els treballs provisionals del cadastre. Un fet que Marsol va qualificar d’“essencial, per tal de donar seguretat jurídica a la parròquia”. Així doncs, tal com va exposar la cònsol major, Andorra la Vella compta amb un total de 1.617 edificis, 61.098 unitats cadastral, mentre que el nombre de parcel·les és de 2.070, de les quals 400 no estan edificades. Ara s’obre el període d’al·legacions.

#2 Xavi

(18/12/20 07:51)



#1 QM

(18/12/20 07:40)