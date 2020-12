Llibertat provisional amb càrrecs per als menors acusats de la violació

Les associacions de dones reclamen “càstigs exemplars” per als autors d’agressions sexuals i més formació a les institucions per ajudar les víctimes a denunciar

Les associacions feministes han alçat la veu per reclamar que les institucions siguin “implacables a l’hora d’aplicar la llei” contra les violacions després de la detenció de tres nois de 17 i 16 anys per una presumpta agressió sexual grupal a una noia que en el moment dels fets, fa dos anys, en tenia 14. Tant des de l’Associació de Dones (ADA) com d’Acció Feminista van reclamar més formació i celeritat per part de les institucions públiques per ajudar les víctimes a denunciar. En paraules de la presidenta de l’ADA, Montserrat Nazzaro, “cal que les administracions implementin càstigs exemplars per als agressors”.



La batlle va decretar ahir a la nit la llibertat provisional amb càrrecs per als tres menors i l’allunyament de la víctima. Alhora queden tancats als seus domicilis i només podran sortir per motius justificats.



Les dues entitats van recordar el cas de La Manada, que va succeir a Pamplona i que és “un exemple clar de per què les víctimes tenen por a explicar el seu cas”. En aquest sentit, la integrant d’Acció Feminista Antònia Escoda va afirmar que el que es coneix “és només la punta de l’iceberg”, i va deixar clar que “Andorra no és diferent dels països veïns, tenim la mateixa cultura i no estem exempts d’aquest tipus de casos”. Una opinió que comparteix Nazzaro, que atribueix aquestes actituds “reprovables” a un “accés massa fàcil i massa d’hora a internet, les xarxes socials i la pornografia”, i tot plegat “fa que persones que encara no estan formades confonguin la realitat amb la ficció”.



Les dues associacions també van lamentar que encara es tendeixi a “qüestionar” o “estigmatitzar” la dona que decideix denunciar públicament el seu cas. “Encara sentim que és ella qui s’ho ha buscat perquè portava una faldilla massa curta”, va apuntar Nazzaro. De fet, la por i la vergonya són els principals motius que frenen les víctimes a explicar la seva història, segons exposa la psicòloga especialitzada en violència de gènere Elsa Rodríguez. La professional va lamentar que encara es tendeixi a ocultar la xacra, “especialment a Andorra”, ja que “no parlar-ne contribueix a incrementar el tabú” i dificulta que la ciutadania estigui informada sobre on dirigir-se i quins drets té. En aquesta línia, Rodríguez va exposar que és freqüent que les víctimes triguin anys a explicar els fets, especialment quan els agressors són gent propera al seu entorn. “Negar-ho i no dir res és un mecanisme de defensa”, va argumentar.



Investigació policial

Sobre la violació grupal, la policia està investigant si els tres nois detinguts van repetir l’acte en més d’una ocasió. Els fets haurien passat fa uns dos anys, quan la víctima tenia 14 anys i els agressors 14 i 15, i la noia mantenia una relació de parella amb un d’ells.

