La reunió d'Espot amb Castex serà telemàtica pel positiu del Copríncep Macron

Actualitzada 18/12/2020 a les 06:49

La reunió que havien de mantenir a París dimarts de la setmana vinent el cap de Govern, Xavier Espot, i el primer ministre francès, Jean Castex, serà finalment telemàtica. Ho serà després de l’anunci ahir del positiu per coronavirus del Copríncep i president de la República francesa, Emmanuel Macron. Castex es va trobar dimecres amb Macron i per seguretat s’ha confinat, fet que no permetrà la trobada a París. Segons va informar ahir el Govern, la trobada, que Espot va anunciar fa dues setmanes, es manté tal com estava prevista però en format virtual. A Espot l’acompanyaran el ministre de Finances, Eric Jover, el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, i l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega.

Respecte al positiu de Macron, l’Elisi va informar que després de l’aparició dels primers símptomes, el Copríncep es va sotmetre a un test PCR, el qual va resultar positiu, i seguint les consignes de les autoritats sanitàries franceses s’ha aïllat durant set dies. Amb tot, seguirà treballant i realitzarà les seves tasques a distància. El cap de Govern va fer un missatge a les xarxes socials a la tarda per desitjar una “bona i ràpida recuperació” a Macron pel contagi de Covid-19.