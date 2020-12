L'EFA exposa el pla d'actuació al PS

La reunió ha tractat temes com el desenclavament del Principat, l’aeroport nacional i la lentitud en els procediments d’inversió estrangera

Els representants del PS (esquerra) amb el president i el secretari tècnic de l'EFA

Actualitzada 18/12/2020 a les 13:04

Redacció Andorra la Vella

L'Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha presentat avui al Partit Socialdemòcrata (PS) el seu pla d'actuació per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 que té com a objectiu incentivar la demanda de productes i serveis, així com les magnituds d’inversió pública i privada al Principat d’Andorra. El president de l'EFA, Francesc Mora, i el secretari tècnic, Joan Tomàs Reig, han exposat les propostes incloses dins del text i les preocupacions i incerteses entre els empresaris membres de l'entitat al president del grup parlamentari, Pere López, i al conseller general Joaquim Miró. La reunió ha tractat temes com el desenclavament del Principat, l’aeroport nacional i la lentitud en els procediments d’inversió estrangera.