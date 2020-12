Gallardo destaca la formació digital de les noves generacions en la 4a Jornada Inntec

Actualitzada 18/12/2020 a les 06:43

La quarta edició de la Jornada Inntec es va celebrar ahir de manera telemàtica i va tenir com a eix vertebrador que “l’aplicació de les noves tecnologies a les empreses pot suposar una oportunitat per tal de diversificar l’economia andorrana”. Durant l’acte, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va dir que “les noves generacions cada vegada estan més focalitzades en l’economia digital”, i gràcies a la fusió entre la innovació i l’emprenedoria es poden concretar projectes reals “que ens facin avançar com a país”, a banda de contribuir a “captar i retenir talent”, tot i admetre les dificultats del teixit empresarial del país per diversificar-se. La jornada, que estava organitzada pel Clúster Actiin, comptava amb el patrocini de Crèdit Andorra, FEDA i Andorra Telecom. El ministre va destacar que durant el primer trimestre del 2021 han de veure la llum lleis com la dels e-sports o també la dels actius digitals.