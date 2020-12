Ferit un vianant en un atropellament al Pas

L'home ha estat traslladat al servei d'Urgències de la localitat encampadana per ferides sense gravetat

Un home no resident de 68 anys ha estat atropellat avui a l'avinguda del Consell General del Pas de la Casa. Els fets s'han produït a les 11.52 del matí, quan el vianant i un turisme Citroën Picasso amb matrícula francesa han topat i l'home ha estat traslladat al servei d'Urgències de la localitat encampadana, on ha estat tractat de diverses ferides que no eren de caràcter greu.



Aquest migdia també hi ha hagut un accident a la zona de la Bartra, a Encamp, que ha provocat una petita afectació de trànsit. El xoc ha estat entre dos turismes, un d'ells amb matrícula espanyola, i només s'han hagut de lamentar danys materials, ja que cap persona ha resultat ferida. El servei de circulació ha establert un pas alternatiu i el trànsit ha estat més fluït fins que s'ha pogut reprendre la normalitat a la carretera.