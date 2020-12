El sector de la neu veu amb bons ulls l'ajuda econòmica del Govern al gremi

Actualitzada 18/12/2020 a les 06:48

Els treballadors del sector celebren l’arribada d’ajudes econòmiques per part de Govern a les persones que es troben a l’atur per la no activitat de les pistes d’esquí. “Ja era hora que l’executiu ens escoltés i ens donés un cop de mà. Podem dir que el soroll que vam generar fa dues setmanes ha donat el seu fruit i almenys ha fet reaccionar l’administració”, van manifestar.



En la mateixa línia, el president de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí, Carles Iriarte, va indicar que el gremi es mostra agraït per la reacció del Govern, malgrat que va puntualitzar que “hem hagut de lluitar molt per visibilitzar-nos, fins ara creien que no existíem”. Tanmateix, va afegir que tot i que l’ajuda econòmica “donarà una mica d’oxigen al sector”, nosaltres només “podrem treballar un màxim de tres mesos, tenint en compte que les estacions obrin al gener, i amb l’import de tres sous no podrem viure tot l’any”.