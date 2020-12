El Govern explica com utilitzar els autotests d'antígens

L'executiu ha compartit un vídeo on es mostra com s'han de fer servir les proves

Tutorial per fer servir els tests d'antígens d'autocribratge El Govern ha compartit un vídeo on explica com fer-los servir

Actualitzada 18/12/2020 a les 12:51

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha compartit per les xarxes socials un vídeo explicatiu sobre el funcionament dels tests d'antígens d'autocribratge que s'han començat a repartir avui en algunes parròquies als residents majors de 6 anys. El primer pas per a realitzar-se la prova és netejar-se bé les mans per evitar qualsevol contaminació en el test i extreure l'escovilló que hi ha dins el paquet per la banda del pal. Aquest escovilló s'ha d'introduir al nas, a 1 centímetre i mig de profunditat aproximadament i fregar-lo suaument per dins de les dues fosses nasals, i posteriorment s'ha d'introduir dins el tub que hi ha inclòs en el paquet i fer-lo girar entre 5 i 10 vegades perquè entri en contacte amb un líquid reactiua. Una vegada fet aquest procediment, s'han de fer caure unes gotes del líquid al lector del test, que està marcat amb una S, i deixar passar entre cinc i vuit minuts.



Lectura dels resultats

Tots aquells tests que tinguin com a resultat una línia vermella a la casella C, signifiquen que són negatius i que no hi ha infecció per Covid. El Govern recorda que un resultat negatiu no és una garantia del 100% i que cal seguir les mesures de protecció per evitar contagis. Si la línia vermella a la casella C va acompanyada d'una altra de negra a la casella T el resultat és positiu i cal aïllar-se i trucar al 821 955 per sol·licitar hora i fer-se una prova TMA. Si en el test no apareix cap línia, el resultat no és concloent i caldrà repetir-lo amb una altra prova d'antígens.



El Govern donarà els detalls de l'operativa dels autotests d'antígens per a Nadal aquesta tarda, durant la compareixença per actualitzar les dades sanitàries i la situació epidemiològica al país.

#1 joan

(18/12/20 13:06)