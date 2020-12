El PS demana si el comú d'Encamp avala el forfet de natura

L'oposició pregunta a la majoria si està d'acord que s'hagi de pagar 100 euros per passar per sòl comunal per forma part de la concessió de Saetde

Actualitzada 18/12/2020 a les 16:06

Redacció Andorra la Vella

Els consellers socialdemòcrates d'Encamp han presentat una pregunta perquè el comú respongui en la sessió comunal de dimecres vinent si està d'acord amb el forfet de natura "i el fet que s’obligui a adquirir aquest passi de temporada a esquiadors de muntanya i excursionistes amb raquetes que travessin part del sòl comunal i que forma part de la concessió a Saetde", segons explica en un comunicat.



L'oposició afirma que vol conèixer el posicionament del comú perquè Encamp és una de les parròquies amb més territori de pistes "i un territori que està concessionat per a les activitats relacionades amb l’esquí alpí". Els consellers de la minoria volen saber si la corporació encampadana ha participat en reunions amb el Govern relacionades amb el forfet de natura i i el conseller David Rios demana si per al comú aquest passi "és la millor opció per facilitar que els excursionistes puguin accedir a paisatges com els Pessons o el Montmalús" ja que és necessari passar per part de l'espai de la concessió de Saetde. I qüestiona si per això "s'ha d`'obligar als excursionistes a pagar 100 euros i treure's el forfet de temporada per tenir dret de pas per terrenys comunals".

