El comú ofereix nou milions per comprar el Palau de Gel

Actualitzada 18/12/2020 a les 06:41

PISTA OLÍMPICA, PISCINA CLIMATITZADA I GIMNÀS

Evidentment, la gran atracció de l’equipament canillenc és la pista de gel olímpica de 1.800 metres quadrats (60x30m). A les sessions públiques de matí i tarda es pot practicar patinatge sobre gel i quan arriba la nit comença la discogel: patinatge sobre gel en sessions públiques de nit amb música i llums. Al Palau de Gel també s’hi pot practicar un munt d’activitats, com ara kàrting sobre gel, hoquei i futbol sobre gel, cúrling, ballon balai, aniversaris infantils...

La piscina climatitzada de 25 per 12,50 metres amb una fondària d’1,60-2,10 metres dona un gran servei. La piscina és ideal per gaudir de la natació durant tot l’any, durant l’estiu al solàrium exterior. També disposen d’una piscina petita per a nens amb una fondària de 40 centímetres.

I el gimnàs, on s’ofereixen un conjunt d’activitats dirigides de diferents intensitats i continguts. És cert que els resultats econòmics cada any no han estat satisfactoris, però la pèrdua de l’equipament seria un cop dur.

Les possibilitats que el comú de Canillo mantingui l’explotació del Palau de Gel són cada dia més complicades. Un saig s’hi va presentar ahir al matí per lliurar un document de la propietat, Casa Roig, en el qual s’insta a entregar el 31 de desembre la finca arrendada i les obres i millores que s’han fet, sense cap mena de dilació.Ara per ara les diferències econòmiques son tan grans que no es veu la possibilitat d’un acord, a banda que el temps és un llast que va en contra d’unes negociacions que la corporació va iniciar a darrera hora, massa tard tenint en compte la transcendència de l’afer i el que representa el Palau de Gel per a la parròquia.Es tracta d’un tema purament econòmic. L’arrendament es va signar fa 30 anys i les actualitzacions han estat simbòliques. Casa Roig ja no es conforma amb els 1.890 euros mensuals actuals i va situar el lloguer per signar un nou contracte en 25.000 euros mensuals –300.000 anuals–. El cònsol major, Francesc Camp, es va posar les mans al cap i va assegurar que el comú no està en condicions d’arribar a aquesta quantitat, i va oferir un màxim de 106.000 euros anuals i l’IGI a càr­rec de la propietat –8.900 euros al mes–. Finalment, Casa Roig va baixar fins als 20.000 euros al mes i va deixar clar que d’aquí ja no pensava rebaixar ni un cèntim.Les dues posicions van quedar ben definides i des d’un primer moment es va veure que no seria fàcil tancar cap acord. Tot pot fer un gir radical, però seria una gran sorpresa en aquests moments quan les dues parts han deixat clar que no pensen variar d’opinió i que ja han dit la darrera paraula pel que fa als diners –el Diari no ha pogut contactar aquests dies amb el cònsol tot i les insistents trucades–. Les dues opcions, tant la compra com el lloguer, estan lluny d’un pacte entre la corporació i la propietat.Casa Roig està també disposada a desprendre’s del terreny si considera que se li fa una proposta acceptable. En les converses Camp va arribar a oferir nou milions d’euros per la compra adduint que és el valor que ha fet una empresa contractada per la corporació canillenca.Però la propietat va sorprendre amb un as que tenia amagat a la màniga. El maig de l’any passat, el mateix comú –amb un altre cònsol i consellers però del mateix partit polític– va fer una taxació del mateix terreny i la diferència és substancial: 14 milions d’euros. Camp va intentar justificar la seva oferta en el fet que el desmunt de l’edifici costarà un milió d’euros i que per la magnitud del solar la propietat estarà obligada a urbanitzar la parcel·la –clavegueram, enllumenat, vial– per un import de les obres de quatre milions.En la carta que ahir va entregar el saig, a banda de recordar que el contracte finalitza el 31 de desembre vinent, es reclama respecte de l’edificació i amb la finalitat de prevenir danys a tercers el seu tancament perimetral. Una altra de les peticions seguint les recomanacions de la companyia asseguradora de Casa Roig és que el comú faci retirar de forma immediata les instal·lacions de gas que permeten la producció de gel de la pista de patinatge, amb la finalitat de prevenir accidents o danys derivats de l’aturada de l’activitat.Un punt important és que la propietat accedeix al fet que la llar d’infants, que es troba ubicada a la part posterior del palau, pugui continua donant servei a les famílies fins al final de curs, és a dir, sis mesos més des del moment que expira el contracte d’ar­rendament. La propietat és conscient que no és convenient forçar un tancament de la guarderia en aquests moments, un fet que considera que podria ser aprofitat per les autoritats comunals per desprestigiar-la de cara als veïns de la parròquia.La valoració que ha fet Casa Roig situa el valor del terreny en una forquilla que va dels 12 als 15 milions d’euros. La intenció de la propietat és posar a la venda el terreny a través d’una immobiliària perquè s’hi pugui edificar, ja que es tracta d’un solar molt gran situat al mig de la parròquia.Queda molt poc per al canvi d’any. No va ser fins al maig passat que es va produir un primer contacte a instància de Casa Roig sobre l’arrendament del terreny. El temps ha transcorregut i les diferències estan tan allunyades que ara, amb tan poc temps de marge, sembla improbable que s’arribi a una coincidència entre les dues parts.està oberta a qualsevol de les opcions, des de renovar l’arrendament fins a la venda, però no hi ha acord pel que fa al cost de les dues operacionsel comú va encarregar una taxació que va valorar el solar en 14 milions d’euros, el mateix que calcula que val Casa Roig.canillenc replica que per edificar serà necessari urbanitzar el terreny, fer vials i altres serveis com el clavegueram que, segons ell, suposa una despesa elevada.podrà seguir oberta fins a final del curs, al juny, perquè s’entén que no hi ha temps per trobar una altra ubicació decent i cèntrica per acollir els nadons.