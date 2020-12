La Generalitat farà públiques avui les noves mesures per fer front a la crisi sanitària

Actualitzada 18/12/2020 a les 06:16

Redacció Andorra la Vella

Catalunya fa marxa enrere i planteja endurir les restriccions de mobilitat entre municipis. El territori veí està ultimant les noves restriccions, les quals s’anunciaran avui, per recular en el pla de desescalada i limitar la mobilitat a partir del cap de setmana vinent, pocs dies abans de l’inici de les vacances de Nadal. El Procicat es va reunir ahir per determinar quines mesures s’apliquen, malgrat que encara no s’han fet públiques, ja que l’anunci s’ha ajornat fins avui en espera de les darreres decisions.



Tanmateix, segons va informar ahir l’agència EFE, en espera de conèixer tots els detalls tot indica que Catalunya incrementarà les restriccions a la mobilitat a partir d’aquest cap de setmana, instaurant probablement el confinament perimetral municipal durant tota la setmana.



En la mateixa línia, Catalunya mantindrà el confinament perimetral de la comunitat, amb l’excepció dels viatges per a reunions familiars, i amb la recomanació que tot el moviment de persones que es pugui evitar es deixi de fer, un detall que va avançar la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa telemàtica juntament amb el vicepresident català, Pere Aragonès.



Malgrat tot, encara manca veure com quedarà el pla de Nadal, que autoritza la lliure circulació el 25, 26 i 1 de gener i establia un màxim de deu persones, de dos grups bombolla, en els menjars familiars, una xifra que podria reduir-se.

#1 Seny

(18/12/20 07:37)