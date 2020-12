Campanya d'Andorra Turisme per informar de la mobilitat amb Andorra

La informació es donarà del 21 al 27 de desembre en diversos mitjans catalans

Andorra Turisme ha iniciat avui una campanya d'informació a diferents mitjans catalans per donar a conèixer les noves condicions de mobilitat del territori veí amb Andorra que es posaran en marxa a partir del dilluns. En aquest sentit, l'anunci informa que els residents a Catalunya podran visitar el Principat si compten amb una reserva realitzada en un allotjament turístic, si disposen d´una segona residència al país o bé, si visiten algun familiar o persona propera i que els habitants de l'Alt Urgell no tindran cap tipus de restricció de mobilitat ja que Andorra ha quedat assimilada a aquesta comarca en termes de mobilitat. Aquesta campanya informativa es realitzarà del 21 al 27 de desembre i l´endemà, el 28 de desembre, tal i com estava ja previst, arrencarà la campanya de promoció turística presentada fa uns dies.

