Un saig exigeix al comú que torni el Palau de Gel als propietaris

El contracte de lloguer finalitza el 31 de desembre i no hi ha acord per renovar-lo

Actualitzada 17/12/2020 a les 13:21

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Un saig ha entregat al comú de Canillo a petició dels propietaris del terreny del Palau de Gel una carta on es comunica que ha de fer entrega de les claus de l'equipament. La petició suposa que la corporació ha de retornar a la propietat l'espai on està construïda la infraestructura per la finalització del contracte de lloguer que es va fer per 30 anys fins al 31 de desembre vinent.



La participació del saig s'ha demanat perquè els propietaris donen per fet que és impossible l'entesa amb el cònsol de Canillo, Francesc Camp, perquè durant les negociacions que mantenen les dues parts s'ha evidenciat que les postures estan molt allunyades tant per arribar a un acord per renovar el lloguer com perquè el comú compri la parcel·la. La propietat havia demanat al comú incrementar el lloguer mensual dels 1.900 euros fins a 28.000 euros i han acceptat fer una rebaixa fins als 20.000 euros. Els titulars del terreny també havien proposat un lloguer anual de 300.000 euros i el comú havia manifestat que no pot assumir més de 100.000 euros per any pel lloguer de l'espai.



El pas fet avui per la propietat sembla definitiu per recuperar els terrenys que es troben en zona de sol consolidat i per tant on es pot edificar. L'equipament va ser construït pel Govern i també passarà als propietaris tal com estableix el contracte signat amb el comú. Si no hi ha un gir radical i el comú accepta el lloguer mensual que se li ha proposat és difícil l'acord perquè la propietat ha afirmat que no rebaixa ni un euros més, segons ha pogut saber el Diari.