Un projecte per reduir la petjada ecològica a Vallnord guanya la cinquena edició del Tàndem

Actualitzada 17/12/2020 a les 21:16

El projecte Tàndem, organitzat pel ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i Actua, ha celebrat avui al centre de Formació Professional d'Aixovall la final de la cinquena edició, que ha guanyat un projecte per a reduir la petjada ecològica a Vallnord. La porposta del grup "Neu Neta" inlcou nous dipòsits d’aigua, una aplicació per premiar la fidelitat dels clients, una reducció del consum de combustible i la millora paisatgística del pàrquing de Pal.

Els tres equips finalistes, formats per 6 alumnes cadascun, han disposat de 10 minuts per presentar les solucions innovadores als reptes plantejats per Creu Roja Andorrana, Vallnord i Via Moda. Aquesta edició ha comptat amb la participació de 80 alumnes, 12 docents i una desena de mentors que han treballat conjuntament els reptes plantejats per les tres entitats. La ministra d'Educació, Ester Vilarrubla, ha destaca que el Tàndem és un projecte consolidat i que les presentacions “han estat d’un alt nivell” i el titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha argumentat que "també ens permet involucrar empreses del país en un procés d’innovació oberta amb el que les inserim en una nova manera de fer". La directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo, ha destacat que “Tàndem és precisament la combinació de dos móns on tots surten guanyant".