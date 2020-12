Ski Andorra rebaixarà el preu del forfet d''skimo' dels 150 als 100 euros

Actualitzada 17/12/2020 a les 06:43

LLUM VERD AL REGLAMENT QUE REGULA LLICÈNCIES DE LA LLEI DEL JOC

El Govern va aprovar ahir durant el consell de ministres el reglament que regula diverses llicències de la Llei dels jocs d’atzar de l’any 2014. El text permet regular aquelles que s’atorguen amb classe C i C@, que s’atorguen als operadors de joc històrics que han signat un conveni amb el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) com, per exemple, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado d’Espanya, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, Loteries de Catalunya i Française des Jeux.

El forfet natura, més conegut com el forfet d’skimo, tindrà finalment un preu de venda al públic de 100 euros, suposant així una rebaixa del 33,33% respecte al preu inicial de 150 euros que havien fixat els dominis esquiables en la seva política comercial. D’aquesta manera, Ski Andorra va recollir el guant que va llançar ahir en roda de premsa el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que va demanar als camps de neu que prenguessin en consideració rebaixar el preu d’un forfet que ha generat força controvèrsia entre els practicants d’aquesta activitat.Cal recordar, però, que tot i que el forfet natura es podrà adquirir a partir de dilluns, el tancament de les pistes d’esquí –i consegüentment amb la inactivitat dels remuntadors– ha motivat que durant els darrers caps de setmana hagin pogut acudir aficionats de l’esquí de muntanya als camps de neu sense que se’ls hagi hagut de cobrar cap cost, tal com succeïa fins ara.Paral·lelament, respecte a la sol·licitud del PS de traslladar a Sindicatura l’avaluació del reglament de l’skimo per “possible invasió de competències”, Gallardo va confirmar que els serveis jurídics del Consell General encara no s’han pronunciat sobre la petició formulada. Fa dues setmanes, a la sessió de control del Govern, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ja va expressar la seva disconformitat amb el reglament que emana de la modificació de la Llei de l’esport. “Volen imposar sancions a les persones que no portin el forfet per practicar esquí de muntanya com si fossin els usuaris de les estacions quan la llei no els permet fer-ho”, va declarar. Al seu torn, el ministre va defensar que l’aplicació d’aquest reglament era necessària perquè fins llavors “hi havia un marge de tolerància i buit legal”.Aquest forfet sorgeix per integrar la pràctica de l'esquí de muntanya a les estacions i per controlar una mica aquesta modalitat i representa que ja no es pot fer a l'espai dels dominis esquiables sense disposar d'un tiquet específic. Per a les estacions suposa oferir serveis a aquests clients com que hi haurà un pister des de les 7 del matí fins a les 22 de la nit per atendre qualsevol requeriment dels esquiadors.el reglament sobre el finançament de medicaments amb vareniclina per part de la CASS, un tractament de 12 setmanes adreçat als que volen deixar de fumar.van llançar ahir la campanya ‘Regala’t Andorra’ per incentivar el consum intern i impulsar l’economia local de cara a les festes de Nadal.