Prova pilot amb patinets elèctrics

S'han repartit pel territori quinze parades en les quals els usuaris podran accedir als patinets a través de l'aplicació Muvif

Actualitzada 17/12/2020 a les 17:28

Lorena Giménez Sant Julià de Lòria

El comú de Sant Julià de Lòria ha presentat aquesta tarda una prova pilot per incentivar la mobilitat sostenible arreu de la parròquia amb patinets elèctrics. Tal com ha apuntat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, els patinets elèctrics són una eina de transport que s'ha posat en auge durant els darrers mesos i "amb aquesta prova volem situar Sant Julià com una parròquia sostenible i eliminar, en la mesura del possible, les emissions de CO2". D'aquesta manera, s'han repartit per tot el territori un total de quinze parades en les quals els usuaris podran accedir als patinets a través de l'aplicació Muvif. La prova pilot té una durada de tres mesos i fins a l'1 de gener l'ús dels vehicles elèctrics serà gratuït.

