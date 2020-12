Salari mínim per als residents aturats per l'ajornament de l'obertura de pistes

Actualitzada 17/12/2020 a les 06:21

Lídia Raventós Andorra la Vella

Els residents al país que estiguin actualment sense feina a causa de l’ajornament de l’inici de la temporada d’hivern rebran una prestació equivalent al salari mínim, 1.083 euros. Així ho va anunciar ahir el ministre portaveu, Eric Jover, que va indicar que l’ajuda serà retroactiva des de l’1 de desembre i es mantindrà fins que s’autoritzi l’obertura de les estacions.



Segons va explicar Jover, la prestació, que serà no contributiva i inclourà la cotització a la CASS, la podran demanar les persones que resideixin al país de manera legal, efectiva i permanent, i que ja tenien signat o aparaulat un contracte de treball amb una empresa per a la temporada d’hivern. També es requerirà que els demandants ja haguessin treballat en el sector de la neu l’any passat. Els temporers estrangers, per tant, queden fora de l’abast d’aquesta ajuda però podran acollir-se, segons va insistir el ministre, a altres prestacions que s’estan treballant.



Les persones que vulguin sol·licitar la prestació hauran d’emplenar un formulari que estarà disponible a la web de Tràmits i demanar cita prèvia per fer la petició. Caldrà que aportin la documentació necessària per demostrar que compleixen els requisits aprovats, com ara un certificat de l’empresa que els havia de contractar, així com verificar el seu lloc de feina la temporada anterior.