Prima de 500.000 euros per al personal del SAAS

Jover anuncia que de cara al 2021 hi haurà una partida d’un milió d’euros per desenvolupar el conveni col·lectiu

Actualitzada 17/12/2020 a les 18:36

Adrià Esteban Andorra la Vella

El ministre de Finances, Eric Jover, ha anunciat aquesta tarda al Consell General que l’executiu contempla una partida de 500.000 euros al pressupost del SAAS de l’any vinent com a concepte de prima per als professionals sanitaris, a mode de reconeixement econòmic per la seva tasca durant la pandèmia. Així mateix, Jover ha afirmat que aquesta partida prové dels 500.000 euros que ja estaven previstos de cara al 2020 per a la negociació del conveni col·lectiu de la plantilla del SAAS que no va acabar de concretar-se amb la Covid-19. De totes maneres, el ministre ha subratllat que als pressupostos del 2021 figurarà una partida d’1 milió d’euros per tal de desenvolupar el conveni col·lectiu de tots aquells elements associats a la carrera professional.

#1 Maria

(17/12/20 18:36)