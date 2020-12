Les farmàcies només podran vendre dos autotests per persona

Els establiments hauran de registrar les dades dels clients i en queden exclosos els turistes

Actualitzada 17/12/2020 a les 06:10

Dolors Moreno Andorra la Vella

El decret permet la venda però amb condicions molt restrictives. Es limita a consumidors residents i treballadors fronterers i amb un màxim de dues unitats per persona. Cada compra haurà de quedar registrada amb les dades de qui l’ha fet (el número de cens, concretament) i la quantitat de tests que se li ha dispensat. Se’n poden distribuir del model que analitza una mostra nasal (com el gratuït que dispensarà el Govern) o bé també de salivals. Han de ser en tot cas productes homologats i que hagin mostrat una sensibilitat superior al 90%. En aquest sentit, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va explicar que al país s’ha pogut testar un model nasal que és el que es distribuirà gratuïtament a la ciutadania i que de salival encara no n’han homologat, però que hi ha productes al mercat que han estat validats per altres països i que es poden vendre si compleixen els criteris de sensibilitat mínima. Una altra cosa és que ara per ara se’n trobin al país.



Tal com ja va exposar dimarts, el titular de Salut va assenyalar que no es fixen tarifes de venda però que “el Col·legi de Farmacèutics s’ha compromès a tenir cura perquè no hi hagi cap tipus d’abús”. I Benazet va justificar el vet als turistes perquè es tracta d’una estratègia de país, amb tests homologats per la pròpia administració andorrana. De fet, no hi ha consens sobre la utilitat o no de l’autodiagnòstic com va demostrar el fet que ahir el consell interterritorial de sanitat espanyol (en què hi ha representants el govern central i les comunitats autònomes) desaconsellés el seu ús perquè, en paraules del ministre Salvador Illa, poden conduir a error respecte si s’està o no contagiat. El que sí que podran fer els turistes a Andorra serà testar-se a les farmàcies o als laboratoris.



Qui es faci el test i doni positiu haurà d’aïllar-se al domicili i sol·licitar una cita per fer-se una prova que haurà de confirmar el resultat. L’executiu també va anunciar ahir que s’ha ampliat el contracte amb l’empresa que gestiona la recepció de trucades per sol·licitar les proves diagnòstiques de la Covid fins a final d’any.



La taxa de reproducció frega l’1

La xifra de nous contagis va ser ahir de 32. El lleuger repunt dels darrers dies sembla que va camí de corregir-se i és per això que el ministre va treure ferro a la crescuda de la taxa de reproducció, que es va enfilar al 0,99. Benazet va augurar que no trigarà a baixar pel menor nombre de contagis.

Ahir els malalts actius eren 548, 31 menys que el dia anterior, i el nombre total de contagiats per Covid s’enfila als 7.446, 6.588 la segona onada. Els ingressos hospitalaris van augmentar en cinc, un increment “discret” per al ministre, que va destacar que a l’UCI queden dues persones, una d’intubada. A planta són 21 els pacients internats.



PROTOCOLS

S’està ultimant el protocol perquè els padrins dels centres sociosanitaris puguin sortir per Nadal però en principi no es permetrà que passin la nit a fora.



El ministre va indicar que avui els comuns rebran els tests d’antígens per a la població i que les corporacions definiran com distribuir-los.