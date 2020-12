La CEA lliura 5.500 euros a la Creu Roja Andorrana

Els diners es destinaran a impulsar les noves línies empresarials del servei d'integració laboral de l'entitat

Actualitzada 17/12/2020 a les 18:05

Redacció Andorra la Vella

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha lliurat aquesta tarda un xec per valor de 5.479 euros al president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol. La quantitat es destinarà a impulsar les noves línies empresarials del servei d'integració laboral de l'entitat. La recaptació ha estat recollida a partir de donatius i aportacions que empresaris i empresàries del país van fer en el marc dels Premis CEA, edició que es van adaptar a les circumstàncies actuals però que "no va deixar de tenir el suport solidari de l'empresariat, que han aportat més que mai", tal i com ha destacat Cadena.



Moltes de les persones que van reservar el seu àpat a la fila zero van destinar la quantitat als projectes solidaris de la Creu Roja, una vegada ja es va conèixer que no es podia dur a terme la festa tradicional. Pol ha agraït als empresaris la quantitat aportada, que "ajudarà a les persones que més ho necessiten en unes dates especialment significatives". El donatiu s'integra en els projectes de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la CEA.