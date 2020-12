La capital aprova un pressupost de 46,7 milions per al 2021

El comú preveu destinar 10,6 milions d'euros en inversions

Actualitzada 17/12/2020 a les 18:19

Eduard Piera Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella ha aprovat avui durant la sessió del consell comunal el pressupost per al 2021, de 46.737.174,88 euros, un import de tres milions menys que els comptes aprovats per a aquest any, que va ser de 49.747.138,63 euros. El nou pressupost preveu una inversió de 10,6 milions d'euros, gairebé quatre milions menys que el de 2020, on hi destaquen la remodelació de la plaça de la Rotonda i els seus voltants, que costarà 2 milions, la creació del Centre de la bicicleta a Prat de la Creu, d'1,3 milions, el passeig de vianants entre l'Estació Nacional d'Autobusos i el Centre Històric, de 300.000 euros, la renovació de la barana del rec de l'Obac, de 105.000 euros, treballs de protecció de caiguda de rocs a la zona de la Gavernera, de 200.000 euros, i una partida de 100.000 euros per arranjar voreres malmeses, entre d'altres. El comú ha descartat que es duguin a terme obres i canvis a la sala de vetlla perquè amb la pandèmia no se'n pot fer ús i les inversions del carrer Doctor Vilanova queden ajornades fins que el Govern faci el multifuncional perquè han exposat que no tindria massa sentit fer-la abans que el recinte.



Les despeses de personal han augmentat uns 264.000 euros, de 15.894.028 euros l'any 2020 a 16.158.578 al 2021, ja que contemplen una possible contractació d'eventuals per pal·liar els efectes de la pandèmia, mentre que les de consum de béns i serveis també s'incrementen de 14.101.742 euros a 14.443.401 euros per al 2021.