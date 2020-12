Els importadors de carburants afirmen que perdran un 30% de les vendes

L'Asidca reitera de nou que "no és el moment d'aplicar noves taxes"

Preus gasolina Un home posa benzina al vehicle Fernando Galindo

Actualitzada 17/12/2020 a les 10:25

Redacció Andorra la Vella

L'Associació d'Importadors i Distribuïdors de Carburants d'Andorra (Asidca) calcula que acabarà l'any amb una caiguda del 30% de la venda de gasolina i gasoil de locomació, la mateixa quantitat, tal i com ha afirmat, en què cauran els ingressos de l'Estat en concepte d'impostos especials sobre els hidrocarburs. A més, l'Asidca ha destacat que la incertesa serà la tònica dominant del sector almenys durant els primers mesos del 2021. Davant d'aquest panorama, l'associació ha reiterat el seu missatge en contra de la taxa de carboni. "De la mateixa manera que des del Govern i els grups parlamentaris sostenen que no és el moment d'apujar lloguers, ni tampoc tarifes sanitàries, elèctriques o telefòniques, s'insisteix que no toca apujar els impostos dels carburants".



L'Asidca ha recordat també que les vendes de carburant de locomoció van caure un 61,1% al novembre respecte el mateix mes del 2019, i que el descens va ser d'un 31,6% en el gasoil de calefacció. La taxa de carboni que preveu instaurar Govern comportarà que el consumidor pagui un 13,32% més en concepte d'impostos en el cas del gasoil de locomoció i un 58% més en el de calefacció, quan la taxa estigui d'aquí a sis anys completament desplegada", han remarcat els importadors i distribuïdors de carburants.

#3 Joan

(17/12/20 11:48)



#2 carmen sanchez

(17/12/20 11:20)



#1 Roc de les Anelletes

(17/12/20 11:00)