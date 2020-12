Els contagis nous baixen a 20

Dues altes d'afectats deixen l'hospital amb 21 pacients amb el virus

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 17/12/2020 a les 17:40

Redacció Andorra la Vella

La xifra de positius de la Covid-19 disminueix avui a dades de setembre amb una vintena de contagis diagnòsticats des d'ahir, segons ha informat el Govern. Una xifra similar es va registrar el 3 de novembre, amb 22 casos tot i que llavors el descens estava motivat perquè es va trigar a donar resultats d'aquella jornada. El total d'afectats per la pandèmia se situa en 7.466 entre les dues onades i els casos actius baixen fins a 512, 36 menys dels notificats ahir. Les recuperacions sumen 56 persones amb 6.875 acumulats que han superat la infecció.



L'ocupació hospitalària millora amb l'alta de dos pacients de coronavirus que deixen el centre amb 21 malalts ingressats. La situació es manté igual que ahir a l'UCI amb dos afectats i només un amb suport de ventilació mecànica i a planta hi ha 19 hospitalitzats per haver-se infectat del virus.



La incidència del SARS-CoV-2 a les escoles obliga a tenir una desena d'aules amb tots els alumnes aïllats a casa, una menys que ahir, i onze grups tenen alguns estudiants confinats per casos positius. Salut ha anunciat que hi ha 59 unitats de convivència en vigilància passiva per la detecció d'algun contagi de la Covid-19 que no es considera contacte directe dels companys.