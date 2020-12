El Superior ratifica que dir "moro de merda" és un insult racista

Els magistrats desestimen absoldre l'home condemnat a nous mesos per discriminació

Actualitzada 17/12/2020 a les 11:07

Lorena Giménez Andorra la Vella

Els magistrats de la sala penal del Tribunal Superior han ratificat aquest matí que dir "moro de merda" és considera una insult discriminatori i, per tant, racista. Així, han desestimat el recurs d'apel·lació presentat per l'advocat de l'home que va insultar i amenaçar de mort un guarda de seguretat en un establiment comercial d'Encamp i ratifiquen la condemna de nou mesos de presó condicional per discriminació.