El Raonador del Ciutadà es trasllada a la Casa Bauró
Fernando Galindo

Actualitzada 17/12/2020 a les 06:50

La institució del Raonador del Ciutadà canvia de seu i deixarà les oficines que tenia al nou edifici del Consell General per tal de traslladar-se a la Casa Bauró, on fins a l’estiu hi havia la Biblioteca Nacional, que ara es troba a l’antic hotel Rosaleda d’Encamp. Així mateix, la institució va publicar un concurs públic per tal de condicionar la nova seu, que es manté a la capital.