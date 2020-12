El pres que va empenyorar un vehicle de lloguer reclama poder sortir de la presó

Actualitzada 17/12/2020 a les 06:49

Eduard Piera Andorra la Vella

El matí a la seu de la Justícia va començar amb tensió. La defensa lletrada del primer acusat que havia de passar vista al Tribunal Superior va presentar, a darrera hora, una sèrie de documentació que va provocar l’enuig de la magistratura i del ministeri fiscal. El motiu? Reforçar la petició d’absolució per al seu patrocinat, adduint que en tot cas era un tema civil.



Cal recordar que en aquest cas l’home està acusat d’haver-se apropiat indegudament d’un vehicle que estava llogat i haver-lo utilitzat com a moneda de canvi, en una transacció per obtenir joies a Catalunya. La defensa va insistir que en cap moment es va voler robar el vehicle, i que a més a més el contracte no anava a nom de l’acusat.



Mentrestant, el reu va fer un al·legat final on va acusar el fiscal de “mentir” perquè ell no tenia “carnet de conduir i ja tinc tres cotxes, per què en volia un altre”, abans de posar de manifest que ja havia estat molt temps a presó i volia sortir. La Fiscalia va demanar que es mantingués l’home reclús.