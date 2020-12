El Museu de l'Electricitat estrena nova exposició sobre el canvi climàtic

"Déssine-moi l’écologie” aborda qüestions relacionades amb la contaminació, la gestió de residus i la biodiversitat

Actualitzada 17/12/2020 a les 13:54

Redacció Andorra la Vella

El Museu de l'Electricitat ha inaugurat avui una nova exposició, “Déssine-moi l’écologie”, una mostra que aborda qüestions relacionades amb la contaminació, la gestió de residus i la biodiversitat amb l’objectiu de conscienciar els joves sobre el canvi climàtic i animar-los a implicar-se més per un món sostenible. El museu acollirà durant un any aquesta exposició, que va ser creada a principis del 2020 per Cartooning for Peace, una xarxa internacional de dibuixants de premsa decididament compromesos en la lluita pel medi ambient.



La bona relació entre FEDA, el ministeri d'Educació i la xarxa també permetrà que hi hagi un altre joc de la mostra disponible per als centres educatius d’Andorra que ho sol·licitin i que anirà adreçada a alumnes de segona ensenyança, formació professional i batxillerat. L’exposició es podrà visitar en els horaris habituals del museu, de dimarts a dissabte de 9.30 a 13.30 hores i de 15 a 18.30 hores. i els diumenges i festius de 10 a 14 hores, i l’entrada serà gratuïta.

#2 Deures i no paraules

(17/12/20 16:32)



#1 Haha

(17/12/20 14:36)