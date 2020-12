Encamp repartirà a domicili els tests d'antigen als majors de 70 anys

La resta de la població podrà recollir-los a partir de dilluns en un dels quatre punts habilitats, mentre a Sant Julià els repartirà a partir de demà

Actualitzada 17/12/2020 a les 18:55

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Encamp repartirà a domicili als ciutadans majors de 70 anys els tests d'antígens d'autrocribratge. Serà a partir de dilluns, quan també s'habilitaran quatre punts de recollida per la parròquia per a la resta de la població resident major de sis anys. Aquests punts estaran instal·lats als servei de tràmits d'Encamp i del Pas de la Casa (ambdós estaran oberts de 8 h a 17 h, tret del dia 24 que serà fins les 13 h), així com les oficines de turisme d'Encamp i el Pas (oberts de 9 h a 13 h i de 15 h a 19 h). A més, el comú ha informat que els treballadors comunals i les seves unitats familiars recolliran els tests al seu lloc de treball. La corporació ha recomanat que només una persona de cada unitat familiar recolleixi els tests, portant un document d'identificació de tots els membres.



Sant Julià, a partir de demà

De la seva banda, el comú de Sant Julià de Lòria començarà demà a repartir als residents majors de 6 anys els tests d'antígens d'autocribratge. Les proves es donaran entre les 15 i les 19 hores a la plaça de la Germandat i les persones interessades podran recollir-les per nuclis de convivència i per a altres persones, sempre que es presenti el carnet de la CASS de tots els membres, un requisit imprescindible. L'operatiu també estarà disponible del dissabte 19 al dimecres 23 de desembre, de les 9 a les 19 hores, i de dijous 24 de les 9 a les 15 hores. Cal recordar que l'objectiu és que els residents es puguin fer a casa un test d'antígens abans de les celebracions nadalenques per saber si tenen la Covid i evitar així un augment dels contagis.



Canillo, dissabte

Una altra corporació que ha informat de l'operatiu és la de Canillo, que posarà a disposició dels ciutadans els testss d'antígens del dissabte 19 al dimecres 23 de desembre, de 9.30 h a 19.30 h. Es podran recollir a les taquilles de l'edifici del Telecabina de Canillo i a les taquilles a l'aparcament del Tarter. El comú canillenc ha recordat que cal dur el carnet de la CASS per poder agafar els tests.