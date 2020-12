El comú de la Massana amplia la concessió d'EMAP fins al 2070

La corporació aportarà 1,5 milions per pal·liar els efectes de la Covid-19 a Pal Arinsal

El consell de comú de la Massana va aprovar ahir una aportació d’1,5 milions d’euros a EMAP, és a dir, Vallnord-Pal Arinsal, per pal·liar els efectes de la pandèmia amb el tancament forçat del març i el retard de l’obertura, així com per ajudar a finançar inversions dutes a terme a l’estiu i la tardor. En aquest sentit, i amb la intenció de dotar de més seguretat i de “viabilitat econòmica la societat i d’amortitzar inversions actuals i de futur”, el comú va allargar la concessió d’EMAP del 2049 al 2070. Un altre punt destacat de l’ordre del dia va