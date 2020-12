Detinguts tres joves per violar en grup una noia

Els fets van succeir fa dos anys, quan la víctima i els presumptes agressors eren menors d’edat

La policia ha detingut tres joves per la presumpta violació grupal d’una noia. Els fets haurien passat fa uns dos anys, quan tant els agressors com la víctima eren menors d’edat. Segons ha pogut saber el Diari, la menor hauria estat violada pels tres presumptes agressors sexuals. Mentre un d’ells abusava sexualment de la víctima els altres dos ho miraven. Un fet, segons han explicat les mateixes fonts, que s’hauria repetit en les tres violacions. El que no ha transcendit de la investigació, que es troba judicialitzada, és perquè s’ha detingut els joves dos anys després d’haver-se produït les presumptes violacions. Tampoc ha transcendit si els detinguts haurien gravat les agressions sexuals i si hi hauria més persones implicades en els fets.



Als tres joves se’ls estaria investigant com a presumptes autors d’un delicte d’agressió sexual constitutiva de violació, que està tipificat amb penes de presó que van dels tres als deu anys. De ser trobats culpables, el fet de ser menors d’edat seria un atenuant a l’hora de fixar la condemna. D’altra banda, també se’ls podrien aplicar els agreujants d’haver executat la violació en grup i de ser la víctima especialment vulnerable pel fet de ser menor d’edat. En el cas de les violacions, l’agreujant d’haver fet l’agressió en grup comporta una pena d’entre sis i quinze anys de presó.

