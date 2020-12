Demanen l'absolució del sanitari condemnat per fer una fel·lació

La defensa al·lega que no es pot demostrar que no hi hagués consentiment per part de la víctima

Actualitzada 17/12/2020 a les 06:30

Eduard Piera Andorra la Vella

La defensa de l’auxiliar d’infermeria a qui el Tribunal de Corts va condemnar a vuit anys de presó, dos dels quals condicionats, va sol·licitar la lliure absolució del seu patrocinat durant la vista celebrada ahir pel Tribunal Superior de Justícia. Així doncs, la lletrada va exposar que la víctima, un home a qui s’havia intervingut d’una apendicitis d’urgència i a qui l’acusat li hauria practicat una fel·lació, no havia pogut acreditar el seu relat i que, en conseqüència, no es podia demostrar que no hi hagués consentiment, sinó que “simplement no va dir res”. A més a més, la defensa va posar de manifest que al pèrit mèdic judicial, que en primera instància va donar credibilitat al testimoni de la víctima, no se li havien facilitat ni la denúncia presentada davant de la policia, dies després dels fets, ni tampoc la queixa per escrit que es va fer a l’hospital. Finalment, l’advocada de l’auxiliar d’infermeria va remarcar que no s’havia fet cap tipus de prova i que, en casos com aquests, “sempre hi ha restes salivals”.



No obstant això, la defensa lletrada va obrir la porta al fet que el tribunal donés els fets com a provats, i en aquest cas el que va plantejar va ser que els delictes imputats no es corresponien als fets. Així doncs, va al·legar que “la víctima en tot moment es trobava conscient i tenia capacitat de defensa”, per la qual cosa va intentar descavalcar la part de la indefensió que va provocar que la pena acabés sent de vuit anys, i va citar la jurisprudència per demanar que s’apliqués un any i mig de presó, però condicionada a l’acusat, que no va poder ser present a la vista per tenir coronavirus. La fiscalia va demanar que els vuit anys de presó fossin ferms.