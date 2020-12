'El Bany de l'Ossa' guanya la votació i serà el nou Prat Gran

El comú espera que les obres puguin estar acabades al llarg del 2022

Actualitzada 17/12/2020 a les 06:22

Eduard Piera Encamp

Encamp ja té projecte per edificar el nou Prat Gran. Després d’una votació popular, on van participar un total de 500 encampadans, El Bany de l’Ossa va ser el disseny que va rebre més sufragis en aquesta elecció popular. La cònsol major de la parròquia, Laura Mas, va manifestar que “estem molt contents per la participació que hi ha hagut, i més tenint en compte les circumstàncies sanitàries”.



Mas va deixar clar que des del comú, a partir d’aquest moment, “ens posem a treballar per tal de veure les adaptacions que cal fer al projecte per tal de portar-lo a terme, però el que és indubtable és que el parc serà el que la gent ha votat”. Cal tenir en compte que ara cal bastir un projecte plenament executiu. El calendari amb què treballa casa comuna, segons va explicar la cònsol major, és que durant el mes de març es pugui tenir a punt el plec de bases per tal de realitzar el concurs públic, i durant l’any vinent fer l’adjudicació de les obres. Mas va indicar que “serà cap al 2022 que el parc estarà acabat. Hem de pensar que a banda de tota l’edificació que té, hi ha desviacions de circulació que s’hauran de realitzar, i tot això portarà feina”.



Cal recordar que el projecte guanyador del concurs d’idees, El Bany de l’Ossa, que van presentar Lluís Ginjaume Gratacós i Gerard Veciana Membrado, i que destaca per la qualitat dels edificis previstos, dels espais verds i de la integració del projecte al teixit urbà ja existent, tindrà un premi de 12.000 euros. A més a més, les altres dues propostes més votades pels electors rebran sengles premis de 6.000 i 3.000 euros, respectivament.