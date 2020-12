Andorran Banking dona 6.000 euros a Càritas

Els diners es destinen al programa d'atenció primària de l'entitat

Actualitzada 17/12/2020 a les 15:34

Redacció Andorra la Vella

Andorran Banking ha fet una aportació de 6.000 euros a Càritas que es destinarà al programa d'atenció primària. L'entitat ofereix amb aquest projecte un servei personalitzat i integral a les persones i famílies per tal d'atendre les seves mancances i necessitats fomentant la seva autonomia, el seu desenvolupament i millorant el seu benestar, segons destaca l'Associació de Bancs d'Andorra que recorda que és el tercer any que col·labora amb l'ONG.



La directora general d'Andorran Banking, Esther Puigcercós, ha manifestat que en el moment actual a causa de la pandèmia el col·lectiu "vol donar impuls a accions que ajudin als col·lectius de població més vulnerables i pal·liar, en la mesura del possible, els efectes d’aquesta crisi sanitària” en l'acte de lliurament de l'aportació amb la la vicepresidenta de Càritas, Canòlich Baró, que ha mostrat la seva satisfacció per la renovació de l'acord.