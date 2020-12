Andorra i l'Alt Urgell s'assimilaran el cap de setmana tot i la manca del tràmit

Actualitzada 17/12/2020 a les 06:20

Catalunya ha d’informar Madrid de les mesures que afectin una frontera atès que es tracta d’una competència estatal. És per això que ha de comunicar al govern central la decisió d’equiparar Andorra amb la regió sanitària de l’Alt Urgell perquè afecta la mobilitat del pas duaner. Una comunicació que ha de fer-se 48 hores abans de l’inici de les noves condicions i que es un tràmit purament informatiu, que no requereix una autorització expressa. Però ahir Madrid encara no tenia constància del canvi. Tot i així, i segons ha pogut saber el Diari, no posarà traves al canvi perquè es vol evitar qualsevol picabaralla inútil. Per tant, Andorra i la comarca veïna s’assimilaran a partir de demà.



Les restriccions de mobilitat s’aixequen però la pregunta és fins quan. Perquè el cert és que la situació sanitària a Catalu­nya empitjora i hi ha sobre la taula noves restriccions. El secretari de Salut Pública de la Generalitat va advertir que “anem molt malament” i va recomanar reunions familiars per Nadal el més reduïdes possible. El consell territorial de sanitat espanyol va validar que les comunitats amb dades epidemiològiques més preocupants , com és el cas català, podran restringir més encara els confinaments perimetrals i també tindran la potestat de prohibir els viatges entre el 23 de desembre i el 6 de gener per reunir-se amb familiars.