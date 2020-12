Test d'autodiagnòstic també a les farmàcies

Actualitzada 16/12/2020 a les 06:08

HI HA 32 NOUS POSITIUS I 579 CASOS ACTIUS

El nombre de nous contagis va baixar ahir a 32, sumant ja 7.414 casos des de l’inici de la pandèmia, dels quals 6.556 de la segona onada. A hores d’ara els malalts amb el virus actiu són 579. L’ocupació a l’hospital també va experimentar un lleuger descens després d’una alta i són 18 els infectats ingressats, tres dels quals a l’UCI i un d’ells amb ventilació mecànica. Quant a l’afectació escolar pel virus, Salut va informar d’onze classes totalment confinades pels positius detectats a l’aula i una dotzena més tenen algun alumne aïllat per contagi. Un total de 49 aules resten en vigilància passiva, que comporta que els escolars puguin acudir presencialment al centre malgrat que hagin de controlar l’aparició de símptomes.

PFIZER, LA PRIMERA VACUNA I AMB MENYS DIFICULTATS LOGÍSTIQUES DE LES PREVISTES

L’Agència Europea del Medicament va avançar a dilluns vinent la reunió en què hauria de validar la primera de les vacunes contra el SARS-CoV-2, la de Pfizer i BioNTech. A partir d’aquí han d’arrencar les campanyes de vacunació massives, també a Andorra, que ha de rebre les dosis de França i Espanya i amb el compromís que el Principat podrà vacunar la mateixa proporció de població que els dos països veïns. Pfizer serà la primera vacuna i amb menys complicacions logístiques de les inicialment previstes perquè arribarà amb contenidors capaços de mantenir la temperatura que requereixen les dosis i, per tant, no serien necessaris els congeladors que inicialment s’apuntava. La idea és engegar una campanya de vacunació a través dels centres d’atenció primària (CAP), com succeeix amb la de la grip. Els primers a rebre les dosis seran les persones més vulnerables al contagi i les de més edat i els professionals que se’n cuiden i a mesura que es disposi de més quantitat “aniran baixant les franges d’edat”. El gener han d’arribar les primeres dosis, més o menys al mateix temps que als països veïns, però se n’han d’administrar dues per persona i es tracta d’un procés complex que encara s’allargarà mesos.

El Govern aprovarà avui el decret que permetrà a les farmàcies vendre tests d’antígens perquè els ciutadans es puguin autodiagnosticar. Un decret que establirà limitacions quant a la quantitat a comprar, va avançar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que va instar la ciutadania a acudir “de manera ordenada i sense presses”. La intenció és que un cop el consell de ministres avali el decret es pugui publicar en un BOPA extraordinari per tal que el permís de venda sigui efectiu de manera imminent. Els tests que es puguin adquirir se sumaran als gratuïts facilitats pel Govern. Els encarregats de distribuir-los seran els comuns, amb el suport de la Creu Roja. Cada corporació ha de preparar ara la logística per facilitar les proves als ciutadans i tot i que inicialment s’havia apuntat que tindrien les primeres unitats divendres, la data s’acabarà de concretar avui. Benazet va explicar que ja n’hi ha 50.000 al país i que aquesta setmana n’han d’arribar 30.000 més. La setmana vinent hi podria haver una tercera partida de 70.000, amb la qual cosa es podria distribuir un segon test de franc a cada ciutadà.El ministre va comparèixer novament davant la comissió legislativa de Salut i va exposar als consellers els protocols de Nadal validats pel Govern en què els tests d’autodiagnòstic s’han convertit en una eina més per mirar de garantir celebracions reduïdes però segures. “És una eina molt útil que acabarem tenint tots a casa”, va exposar, i que a partir d’ara, i amb les vacunes, s’ha de convertir en un element rellevant de control de la pandèmia. Ara per ara és un autotest nasal però el titular de Salut va indicar que estan treballant en la validació d’un de salivar que tindria un cost de 2,5 euros. Quant a quin preu han de vendre les farmàcies la prova, el ministre va indicar que seran els propis establiments els que ho fixin, “amb el marge que ells creguin”, però que s’ha parlat amb el Col·legi de Farmacèutics perquè es vetlli per evitar abusos. En un futur les proves s’incorporaran a la cartera de serveis amb una tarifa CASS si la diagnostica un metge. Una qüestió al marge dels grans cribratges que es puguin seguir promovent.El ministre va puntualitzar que les oficines de farmàcia ja en tenen i és que alguns establiments del país ja fa dies que fan proves als ciutadans a preus que oscil·len entre els 15 i els 20 euros. Farmàcies consultades van apuntar que ara mateix no disposen de tests que es puguin vendre per unitats i que estan a l’expectativa del que marqui el decret del Govern. Sí que van recordar que ells informen puntualment Salut dels casos que donen positiu i es van demanar si actuaran de la mateixa manera els ciutadans que es testin a a casa. Sobre això, el titular de Salut va admetre que “pot ser que alguna persona no ho comuniqui”, però ho va equiparar a qui està contagiat i no es fa la prova. De fet, “calculem que diagnostiquem la meitat del que hi ha i a la primera onada va ser un 10%”, va assenyalar. Això no obstant, el ministre va indicar que es donarà tota la informació per tal que la població sàpiga com procedir si l’autotest és positiu i es reforçarà també l’atenció telefònica.