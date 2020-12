Prestació per als residents aturats pel tancament de les estacions d'esquí

Actualitzada 16/12/2020 a les 19:33

El Govern ha aprovat una prestació de 1.083 euros, el salari mínim, per a les persones residents al país que actualment estiguin sense feina per culpa de l'ajornament de l'inici de la temporada d'hivern. Així ho ha fet saber aquesta tarda el ministre portaveu, Eric Jover, qui ha destacat que aquesta ajuda serà retroactiva des de l'1 de desembre i es mantindrà fins a l'obertura de les estacions d'esquí. La prestació, que serà no contributiva i inclourà la cotització a la CASS, la podran sol·licitar aquelles persones que resideixin al país de manera legal, efectiva i permanent, que ja tenien signat o aparaulat un contracte per a aquesta temporada i que l'any passat també hagueesin treballat en el sector de la neu. El ministre ha especificat que aquesta ajuda no és per a temporers estrangers, els quals podran acollir-se a unes altres que l'executiu encara està treballant.Les persones que vulguin sol·licitar aquest ajut han de presentar la sol·licitud corresponent al servei de tràmits del Govern, que es poden descarregar al web www.tramits.ad , i demanar cita prèvia. El sol·licitant també ha d'adjuntar la còpia del contracte i un certificat de l'empresa contractant conforme no s'ha iniciat la relació laboral per l'endarreriment de la data d'inici de la temporada d'hivern, així com un certificat de l’empresa on consti el compromís de contractació i s'especifiqui també el lloc de treball que s'havia de cobrir, la data prevista d’inici de l’activitat laboral, el salari fix mensual, etcètera.El nombre de persones a l'atur registrades al Servei d'Ocupació ha augmentat i a dia d'avui hi ha 1.134 inscrits a la recerca de feina, 110 més que les registrades a principis de desembre. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha detallat que 186 persones han trobat feina a través del programa de foment de la contractació al servei públic i que 23 d'elles l'han abandonat abans per marxar al sector privat. Gallardo també ha especificat que el consell de ministres ha aprovat que les contractacions efectuades enguany a través d’aquest programa es puguin prorrogar fins el 30 de juny del 2021 amb les mateixes condicions que s'oferien fins ara.El ministre Jordi Gallardo ha donat les primeres dades referents a les sol·licituds i l'atorgament dels ajuts al lloguer destinats al pagament dels locals d'empreses que han vist la seva activitat afectada per la pandèmia. Gallardo ha especificat que fins avui s'han rebut 283 sol·licituds i que el Govern n'ha aprovat 114. En aquest sentit, 96 de les demandes aprovades, un 82% del total, s'han destinat a cobrir un 25% de l'import del lloguer, xifra que representa una despesa per part del Govern de 82.394 euros mentre que 11 locals han rebut l'ajuda del 50%, un import total d'11.612 euros, i 7 empreses han obtingut el 75% del pagament de l'arrendament, fet que suposa una aportació de l'executiu de 8.201 euros.