Naturlandia incorpora dues llames al parc d'animals

Actualitzada 16/12/2020 a les 11:31

MURGA | TRUFA

Són germanes, tenen 6 anys, andorranes i són l’última incorporació al Parc d’animals.



Van arribar ahir i les podreu veure al parc a partir del cap de setmana #naturlandia #andorra pic.twitter.com/nQllgpziyi — (@Naturlandia) December 15, 2020

El parc d'animals de Naturlandia compta amb dues noves incorporacions. El dilluns van arribar la Murga i la Trufa, dues llames germanes i andorranes que tenen sis anys. Els dos exemplars es podran veure a partir d'aquest cap de setmana, tal i com va informar el parc ahir.Les llames han estat cedides per un particular que no se'n podia fer càrrec, i estaran amb la resta d'animals de granja, és a dir en un espai ampli, en comptes d'en un tancat.