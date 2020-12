Marsol vol Riberaygua i travesseres per a vianants

El comú d’Andorra la Vella impulsa un pla de remodelació de la zona de Prada Ramon, on s’invertirà un milió d’euros

Ja fa cinc anys que Conxita Marsol lidera la parròquia d’Andorra la Vella, i en aquest període de temps s’ha apostat per la reactivació i la pacificació de la capital. “Ara toca Riberaygua i travesseres”, va destacar la cònsol en la presentació del pla que el comú ha ideat per a la zona de Prada Ramon. Una remodelació que començarà des de l’avinguda Meritxell perquè la zona es converteixi en “l’eix vertebrador de la parròquia”, és a dir, “el centre comercial i cívic”. I per a aconseguir-ho s’ha ideat un pla de dinamització amb participació privada que podria estar enllestit en un parell d’anys, almenys la part pública, que suposarà una inversió d’un milió d’euros.



Un dels canvis més importants serà la conversió en zona de vianants del carrer Callaueta. La remodelació s’adjudicarà dijous i tindrà un cost de 389.000 euros. La intenció és pavimentar amb granit la zona i que hi hagi una il·luminació al centre del carrer, així com que el carrer es converteixi en una zona de lleure amb terrasses. Aquest fet implicarà canvis de circulació i que part del carrer de la Sardana sigui per a vianants. Tanmateix, tota l’àrea es convertirà en zona 30 i es construiran illes aixecades als encreuaments per reduir la velocitat dels cotxes. Paral·lelament, es farà una prova pilot durant tres mesos perquè el carrer Sant Esteve també sigui per a vianants. Amb tot, com que les obres no han generat inconvenients estan “convençuts” que podrà ser per a vianants.



D’altra banda, es volen millorar els tres passatges que connecten l’avinguda Meritxell amb Riberaygua i travesseres. En aquest sentit, es preveu que els propietaris i els explotadors de Centre Comercial Andorrà iniciïn de manera més o menys immediata, ja que tots els permisos estan en regla, les obres al passatge Biscariet.



L’obra serà privada i preveu obrir el passatge, mantenint-lo parcialment cobert, i creant-hi un segon nivell on hi haurà un parc infantil que passarà a ser de titularitat pública. A més, es preveu una modernització de la façana del centre comercial. Tant en aquest accés com en els passatges Aigüeta i Europa es posarà un paviment de granit com el de l’avinguda Meritxell.



La inversió privada també suposarà que a l’actual aparcament Fener 1 se’n construeixi un de nou, soterrat i en el qual hi haurà 800 places, algunes de les quals de rotació. El comú obté un ter­reny de 1.600 metres quadrats a l’actual aparcament Fener 2. La voluntat és que s’hi faci un “projecte d’interès nacional”, com el laboratori nacional. En el pla també s’inclou la construcció de les oficines d’Andorra Telecom i la sala d’exposicions del Govern, a la plaça The Cloud. Tot i la construcció de l’edifici, el comú seguirà disposant de 2.700 metres quadrats lliures.



MESURES

1 Remodelació

El carrer Callaueta i Sant Esteve, a peu

El comú farà una gran remodelació al carrer Callaueta per convertir-lo per a vianants. Tanmateix, es farà una prova al carrer Sant Esteve per convertir-lo.



2 Inversió privada

Obertura del passatge Biscariet

Centre Comercial Andorrà ja compta amb tots els permisos per obrir el passatge Biscariet. També es faran obres als passatges Europa i Aigüeta.



3 Laboratori

El Fener 2, per a un “projecte nacional”

Conxita Marsol va avançar que volen que als 1.600 metres quadrats de l’aparcament Fener 2 s’hi construeixi un “projecte d’interès nacional”, com el laboratori nacional.



4 En un any i mig

Construcció de l’edifici a The Cloud

El pla preveu la construcció de la sala d’exposicions del Govern i les oficines d’Andorra Telecom a The Cloud. Amb tot, disposaran de 2.700 metres quadrats.





