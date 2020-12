Espanya permetrà que es prohibeixi la mobilitat per Nadal

La proposta que el govern farà a les comunitats autònomes també inclou que les reunions familiars siguin inferiors a 10 persones i restringir l'horari del toc de queda

Duana Frontera riu Runer Policia Entrada de vehicles Duana Frontera riu Runer Policia Entrada de vehicles Fernando Galindo

Actualitzada 16/12/2020 a les 15:22

Redacció Andorra la Vella

El govern espanyol permetrà que les comunitats autònomes no deixin als ciutadans moure's per celebrar les festes de Nadal si les dades epidemiològiques empitjoren, segons el document que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, presentarà aquesta tarda als representants dels territoris durant el Consell interterritorial i al qual ha tingut accés la Cadena Ser. Les comunitats podran restringir més els confinaments perimetrals i tindran potestat per prohibir els viatges entre el 23 de desembre i el 6 de gener per a reunir-se amb familiars. El govern espanyol també proposa que el nombre de persones reunides per les festes nadalenques sigui inferior a 10 i que el toc de queda no s'ampliï a les 1.30 hores durant la nit del 24 al 25 de desembre i la de Cap d'Any.

#8 Maria

(16/12/20 16:04)



#7 Clar

(16/12/20 16:01)



#6 $I$T€MA

(16/12/20 15:51)



#5 Josep

(16/12/20 15:49)



#4 El nadal del covid

(16/12/20 15:49)



#3 Albert

(16/12/20 15:48)



#2 Pepe roni

(16/12/20 15:46)



#1 Maria

(16/12/20 15:37)