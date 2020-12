L'Institut de Música celebra el concert de Nadal amb una vuitantena d'intèrprets

Els actes es faran avui i demà a l'auditori del Centre de Congressos a les 19 hores

Concert de Nadal passat Un concert de Nadal Arxiu

Actualitzada 16/12/2020 a les 14:00

Redacció Andorra la Vella

Els alumnes de l'Institut de Música faran avui i demà el tradicional concert de Nadal, tot i que aquest any hi actuaran una vuitantena d'intèrprets i no 200 alumnes, com es feia habitualment, arran de la pandèmia. El festival, que es farà a l'auditori del Centre de Congressos a les 19 hores els dos dies, comptarà amb tres solistes en piano i 1 en saxo, grups de cambra, i formacions de guitarres, d'acordions, la banda de vent i l'Orquestra IM. Les aules amb més alumnes, com el Cant Coral, no actuaran enguany i tampoc ho faran els més petits per tal d'evitar aglomeracions. A l'acte només hi poden assistir familiars dels alumnes que formin part del seu nucli convivent.