Actualitzada 16/12/2020 a les 06:27

L’hotel Castell de Ciutat, de la Seu d’Urgell, va decidir ahir tancar portes per no tornar a obrir, com a mínim, fins al mes d’abril. La falta de mobilitat i les restriccions derivades de la crisi sanitària són els principals motius, tal com van explicar ahir fonts de l’equipament. El complex, afiliat a la cadena d’hotels i restaurants de luxe Relais & Châteaux, va tancar a l’octubre.