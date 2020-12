El Govern augmenta l’aportació 50.000 euros i la Generalitat, una xifra superior, per pagar les obres

L’aeroport Andorra-la Seu és l’única alternativa d’aquestes característiques que preveu el Govern per millorar les comunicacions no terrestres amb el país. A tal efecte ha decidit augmentar l’aportació que fa anualment des del 2015 en 50.000 euros, fins situar-se en els 350.000 euros fixos (més 50.000 de variables), per millorar la il·luminació i senyalització de la pista i d’aquesta manera guanyar hores de vol. Una inversió en què també col·laborarà l’altre soci en el projecte, la Generalitat de Catalunya, amb una quantitat encara per determinar però que serà superior a la que destinarà el Govern per poder cobrir el cost

#1 Marc

(16/12/20 08:08)